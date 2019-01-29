5 metreden düştü, kafatası çatladı

Ayhan ACAR/ BARTIN, ()-BARTIN'da bir site içerisindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı. Hastanede tardavi altına alınan çocuğun kafası çatladı.

Kent merkezinde bulunan bir sitesinde bulunan istinat duvarının üzerine çıkan 7 yaşındaki Kerem Efe Demir, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun beyin tomografisinde beyninde çatlak olduğu tespit edilirken, müşaade altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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