5 kişilik kontenjana 136 başvuru

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Valiliğinde temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere alınacak 5 kişilik kontenjana 136 kişi başvurdu.

Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde çalıştıracağı 5 temizlik görevlisi için İŞKUR üzerinden duyuru yaptı. 5 kişilik kontenjan için 136 kişi başvuru yaptı. Bunun üzerine işe alınacak personelin belirlenmesi için valilik toplantı salonunda noter huzurunda kura çekildi. 2'si erkek 5 işçi kura sonunda belirlendi. 7 Şubat'ta iş başı yapacak işçiler, 6 ay süreyle çalışacak.

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