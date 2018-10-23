5 kişilik ailenin yaşadığı ev yandı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı müstakil ev, evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Mamuriyet Mahallesi'nde, Mevlüde Arasan'ın (55) dört çocuğuyla birlikte kiralık olarak oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 2 itfaiye aracı yangını söndürdü, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Evin yandığını gören Mevlüde Arasan'ın bir yakını ise fenalaşarak ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Arasan'ın pazara gittiği, çocuklarının ise okulda olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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