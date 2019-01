5'inci 'Tour of Mersin'e doğru

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan 'Tour of Mersin' 25-29 Nisan'da yapılacak. 11 ülkeden 15 takım ve 105 sporcunun katılması beklenen organizasyonda toplam 10 bin Euro para ödülü dağıtılacak ve yarış takvimi ücreti verilecek.

Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Yarışları hazırlıkları için ilk yürütme kurulu toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde, Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel'in başkanlığındaki toplantıda parkurlar, güvenlik önlemleri, ödüller, sağlık, tanıtım ve yarış sonunda yapılacak etkinlikler hakkında değerlendirmeler yapıldı, etkinlik komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı.

Mersin'i spor kenti yapmak amacıyla birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Hasan Gökbel, "Belediye olarak spor konusunda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte geleneksel hale gelmiş etkinlikler yapıyoruz. Tour of Mersin geleneksel hale gelmiş ki, 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde 5'incisini yapacağız. Uluslararası Bisiklet Turu'nu önemsememizin bir başka nedeni de parkurun 13 ilçenin de içerisinden geçiyor olması. Geçen 9 ülkeden 15 takım ile 105 sporcunun katıldığı ve uluslararası bisiklet sporu anlamında ülkemizdeki en önemli etkinliklerden biriydi. Yarışmada her yıl üzerine ilaveler yaparak, bu uluslararası etkinliği üst noktalara taşıdığımızı görüyorum. 5'incisinin de bu şekilde olmasını arzu ediyoruz" dedi.



10 BİN EURO PARA ÖDÜLÜ

Toplantıda 25-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan organizasyona 11 ülkeden 15 takım ve 105 sporcunun katılmasının beklendiği belirtilirken, toplamda 10 bin Euro para ödülü ile yarış takvimi ücretinin verileceği açıklandı. 4 etaptan oluşan Tour Of Mersin, ilk etabı Anamur-Ören-Bozyazı-Aydıncık-Sipahili-Yanışlı güzergahında 118.2 kilometre, 2'nci etabı; Mut-Gülnar-Silifke-Susanoğlu-Kız Kalesi-Erdemli-Mezitli 192.1 kilometre, 3'üncü etabı; Tarsus-Eshab-ı Kehf-Çamlıyayla- Değirmendere-Kızılbağ-Arslanköy Yolu-Yeni Köy-Gözne Yolu-Şehitlik-3'üncü Çevreyolu-Tulumba Battı Çıktı-Adnan Menderes Bulvarı 151.9 kilometre ve son etap Cumhuriyet Meydanı-Demokrasi Kavşağı-Kent Ormanı-Karahacılar-Kuyuluk Yolu-Otoban-Çeşmeli-Göçmen Kavşağı-Mersin İdman Yurdu Meydanı-Göçmen Kavşağı-Özgecan Aslan Barış Meydanı 118.1 kilometre olmak üzere toplam 580 kilometrelik mesafeyi kapsıyor.



FOTOĞRAFLI