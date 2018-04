5 bin öğrenciye suç sayılan davranışlar ve sosyal medya etkileri anlatıldı

MERSİN, () - MERSİN Barosu, 5 bin lise öğrencisine yönelik olarak 'Yargıtay Işığında Suç Sayılan Davranışlar ' ve 'Sosyal Medya Etkileri ve Mobil Yaşam' konularında seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen seminerlerde, öğrencilere suç sayılan davranışlar anlatıldı. Av. Tülay Sevgi Can sunumunda, öfkeli ve şiddetle büyüyen bir toplum olduğumuzu, hayata en çok başarılı olan kişinin, öfkesini kontrol edebilen kişi olduğunu belirtti. Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay ise, “Sosyal medya bizi giderek yalnızlaştırdı, insani duygularımızı yitiriyoruzö diye konuştu.

Barosu Başkanı Ali Er, "Hepsi yaşanmış olan bu olayların cezai sonuçlarını öğrenmek, çocuklarımızın farkındalığını arttırmış, bilinçlenmelerini sağlamış olacaktır. Eğitim öğretim yılı boyunca her hafta iki, bazen üç okulumuza gidilerek çocuklarımıza eğitim verilmiştir. Mersin Barosu tarafından bu konuda adeta bir eğitim seferberliği başlattık. Dikkatli kullanılmazsa birçok tehlikeyi barındıran sosyal medya kullanımı eğitimi önemlidir. Çocuklarımızın suç sayılan davranışlardan kaçınmaları ve suç işleyerek kendilerine ve topluma zarar vermelerini önlemek hepimizin görevi ve sorumluluğudur" dedi.

Ardından geçilen sunumda konuşan Baro Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Kamil Ekinci, "Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz. Günlük hayatta çok sık kullanmış olduğunuz cümlelerin, davranışlarınızın suç olduğunun farkında değilsiniz. Suç sayılan tehdit, hakaret, kutsal sayılan değerlere hakaret suçu, cinsel taciz, kasten yaralama, basit yaralama, taksirli yaralama, eziyet, azmettirme, şantaj, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişilerin özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmek, özel hayatın görüntülerini rıza dışı gösterme, nitelikli hırsızlık, cinsel saldırı, bilişim sistemine girme, uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, bulundurmak, kullanılmasını kolaylaştırmak gibi onlarca suç unsuru var" diye konuştu.

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay ise, Türkiye'de 46,03 milyon internet kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, "Sosyal medya insanları birbirinden uzaklaştırıyor, bizi giderek yalnızlaştırdı. Artık her şey sanal. İnsani duygularımızı yitiriyoruz, arkadaşlık ilişkilerimiz köreliyor. Ailemize bile vakit ayıramıyoruz. Argo kelimelerin kullanımı sosyal medya ile daha da yaygınlaştı. Bunların yanı sıra, kültürel ve ahlaki yozlaşma, bilgi kirliliğine maruz kalma, özel bilgilerimizin satılması gibi olumsuz etkilerine maruz kalınıyor. İnsanlar bir yılda, yaklaşık 540 saatini sosyal medyada geçirmektedir. Terör örgütleri, dolandırıcılar, dini ve siyasi hareketler, uyuşturucu ve mafya, organ ticareti ve uygunsuz içerik, yönlendirici yanlış bilgiler, sosyal medyada beklenen tehlikelerdir" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI