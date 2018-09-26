462 çölyak hastasına yardım

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi, her 3 ayda bir çölyak hastalarına yapmış olduğu glutensiz un dağıtımını eylül ayında da gerçekleştirdi. 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paket glutensiz makarna dağıtımı 462 çölyak hastasının daha yüzünü güldürdü.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, eylül ayı içerisinde de tespit edilen 462 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası’na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldı.

Şehitkamil Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren Salih Yılmaz, “Çocuğum çölyak hastası olduğundan dolayı glutensiz una ihtiyacımız vardı. Glutensiz unun pahalı olmasından dolayı alma gücümüz yoktur. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, her 3 ayda bir 9 kilo glütensiz un ve iki paket glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Bugün sabahın erken saatlerinde gelerek paketimizi aldık. Çocuğum diğer unu yiyemediğinden dolayı buradan aldığımız glütensiz un ile kendisine börek, pasta, ekmek yapıyoruz. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’ndan razı olsun. Bundan sonra da her 3 ayda bir gelip paketimizi alacağız" dedi.

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