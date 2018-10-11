46 yıl sonra buluştular

Ahmet ACAR/DEMRE, () - KAYSERİ Kız Öğretmen Okulu'ndan 1971-1972 yılında mezun olan 15 kadın öğretmen, 46 yıl sonra Antalya'nın Demre ilçesinde buluştu.

Kayseri Kız Öğretmen Okulu'nda 3 aynı sınıfta okuyan, aynı okullarda öğretmenlik stajı yapan ve şu an hepsi emekli olan 1971-1972 dönemi mezunu 15 kadın öğretmen, 46 yıl sonra Demre Öğretmenevinde bir araya geldi.

Buluşmayı organize eden Antalya'da oturan emekli öğretmen Nurten Ersoydan, "Biz 3 yıl Kayseri Öğretmen Okulu'nda birlikte okuduk. Aynı köy okullarında öğretmenlik stajımızı yaptık. Kendi aramızda iletişim sağlayarak Demre Öğretmenevinde buluşmaya karar verdik. Arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldi. Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uyarlıkları Müzesi'ni gezdik. Kekova'ya yat turu yaparak Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'yı gezdik. Kaş'ı, Kaş çevresindeki Patara ve Xanthos antik kentlerini ve Saklıkent'i gezdik. Bol bol denize girdik. Arkadaşlarımızla yılların özlemini giderdik. Anılarımız tazeledik. Arkadaşlarımızın hepsi Demre ve Kaş çevresini çok beğendi. Yine bölgeye geleceğiz" dedi.

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