452 bin öğrenciye karne

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 18 Ocak Cuma günü itibariyle sona erdi. Antalya'da 452 bin öğrenci karne aldı. Vali Münir Karaloğlu, 15 günlük tatilde öğrencilerin iyi dinlenmelerini ve çağın en büyük hastalıklarından biri olan teknolojinin kontrollü kullanımı konusunda uyardı.

17 Eylül'de başlayan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, 18 Ocak Cuma günü sona erdi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 1629 okulda 452 bin öğrenci ve 32 bin öğretmen tatile girdi. 15 günlük tatilin ardından ikinci dönem 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın katıldığı törende öğrencilere karneleri takdim edildi. Öğrencilere karnelerini veren Vali Karaloğlu, 15 günlük tatil dönemi için tavsiyelerde bulundu. Teknoloji bağımlığının çağımızın en büyük hastalıklarından biri olduğunu belirten Karaloğlu, “Maalesef hepimizin, tüm insanlığın ciddi problemi. Her şeyi kontrollü yapmak lazım, teknolojiyi de kontrollü kullanmak gerekiyor" dedi.

Eğitimin sadece öğrenci ve öğretmenlerin faaliyeti olmadığını belirten Vali Karaloğlu, idareciler ve velilerin de sorumluluklarına dikkat çekti. Karaloğlu, “Bugün aslında verdiğimiz karneler sadece çocuklarımızın başarısı ve başarısızlığı değil hepimiz için karne niteliğinde, yöneticiler, veliler, öğretmenler, öğrenciler diye bakmak lazım. Başarısızlık ve başarıdan sadece çocuklarımızı sorumlu tutmamalıyız, hepimizin topyekün sorumlu olması gerekir" dedi.

Türkiye'nin genç nüfusunun iyi eğitilebildiği takdirde geleceğin de ülkemizin olacağını dile getiren Karaloğlu, “Onun için eğitim, eğitime harcanan zaman ve emek çok önemli. Son dönemde Türkiye'de eğitimle ilgili yeni, 2023 eğitim vizyon belgesi yayınlandı. Antalya'da da bu çerçevede vizyon belgesini anlama ve hayata geçirme konusunda gayretlerimiz var. İnşallah gelecekte çocuklarımızın eğitimi bundan daha iyi olacak diye temenni ediyoruz" dedi.

Karne alan bütün çocukları kutlayan ve tatilde iyi dinlenmelerini de isteyen Vali Karaloğu, hem öğrenci hem de öğretmenlerin ikinci yarı yıla iyi dinlemiş olarak başlamaları temennisinde bulundu. Karne töreninde okul birincisi öğrenciye, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin okul birincisi öğrencilere aileleriyle birlikte hediye ettiği 5 yıldızlı otel tatili hediyesini de takdim eden Vali Karaloğlu, bütün öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

FOTOĞRAFLI