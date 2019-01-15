452 bin öğrenci tatile giriyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili 18 Ocak Cuma günü başlıyor. Antalya'da 1629 okulda 452 bin öğrenci ile 31 bin 741 öğretmen tatile girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 18 Ocak Cuma günü sona eriyor. Antalya'da anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liselere kadar toplam 1629 okulda 31 bin 741 öğretmen ve 452 bin öğrenci 15 gün tatil yapacak. 452 bine yakın öğrencinin yaklaşık 45 bini ise özel okullarda eğitim gördü.

AFYONKARARAHİSAR, BURDUR VE ISPARTA

Bu yıl Afyonkarahisar'da 132 bin 522 öğrenci, 8 bin 713 öğretmen, Isparta'da 81 bin 607 öğrenci, 6 bin 443 öğretmen, Burdur'da ise 43 bin 823 öğrenci, 3 bin 789 öğretmen tatile girdi.

İKİNCİ DÖNEM 4 ŞUBAT'TA

İkinci dönem 4 Şubat Pazartesi başlayıp, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.