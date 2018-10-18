4,5 yılda 250 bin çocuk tiyatro ile buluştu

ADANA'da 4,5 yılda 250 bin çocuğu tiyatro ile buluşturan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Düşler Bahçesi” isimli tiyatro oyunu ile perdelerini açtı. Tiyatro oyunun ilk gününde oyunu Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da çocuklar ile birlikte izledi.Her yıl farklı bir çocuk oyunu ile perdelerini açan ve 4,5 yıl gibi kısa bir sürede Adana genelinde 250 bin çocuğu tiyatro ile buluşturan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu(SBŞT) “Düşler Bahçesi” isimli Savaş Özdemir’in yazıp Ali Darbaş’ın yönettiği müzikli danslı çocuk oyunu ile perdelerini açtı.YILDA 60 BİN 4,5 YILDA 250 BİN ÇOCUK TİYATRO İZLEDİÇarşamba ve perşembe günleri saat 11.00’de, pazar günü ise saat 13.00’te olmak üzere haftada 3 gün ücretsiz olarak minik tiyatro severlerle buluşacak olan oyunun ilk gününde ilkokul öğrencilerinden yoğun ilgi gösterdi. Oyunların oynandığı Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bulunan salonlara her yıl 60 bin çocuk izlemek için gelirken 4,5 yılda SBŞT bünyesinde sahneye konan tiyatro oyunlarını 250 bin çocuk izleme olanağı buldu.

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