45 katlı gökdelen için verilen yapı ruhsatına dava

İZMİR'in Pasaport semtinde yer alan tütün depoları ve alışveriş merkezinin bulunduğu alana bir holding tarafından yapılacak, 45 katlı, 250 metre yüksekliğindeki gökdelene Konak Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptali için harekete geçildi. Mimarlar Odası, bu yapı ruhsatının 1/5000 ölçekli uygulama imar planına göre verilmesinin açıkça kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu öne sürerek yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin karşı çıktığı gökdelen ile ilgili süreç 2007 yılında başladı. Gökdelen projesinin onaylanması için 1/5000'lik nazım imar planları birkaç kez değiştirilirken, son olarak geçen yıl, kamuoyunda Basmane Çukuru diye adlandırılan bölgeyi de içine alan imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar onaylandı. Onaylanmasının ardından Konak Belediyesi de ruhsat işlemlerini tamamladı.

Bu gökdelenin yapılması halinde, 186 metre rakımlı Kadifekaleyle yarışacak yüksekliğe ulaşacağını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim Alpaslan, "Atina'da Akropol'ün hemen yanına onu geçecek bir yapı teklif edebilir misiniz? Ya da Roma'nın Antik kalıntılarının hemen yanına yüksek yapı önerilebilir mi? Çağdaş dünyanın 19. Yüzyılda aştığı zihniyetle ne yazık ki biz hala mücadele etmek durumundayız" dedi.

Alpaslan, verilen ruhsatla, kent merkezini kilitleyecek, silüeti son derece olumsuz etkileyecek 250 metre yüksekliğinde, 45 katlı bir kütlenin kentin kalbine saplanacağını öne sürdü. İzmir gibi tarihi kentlerde özellikle kent merkzinde yapılaşman bu şekilde olmaması gerektiğine değinen Alpaslan "Toprak altında ve üstünde antik çağlardan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar çok önemli kültür varlıklarının, kent dokularının olduğu bir alanda, tarihi bölgede böylesine bir yükseklik kabul edilemez. Bunun yanı sıra kentsel altyapının da bu yoğunlukta bir yapıyı kaldırmayacağı herkes tarafından malumken, böyle bir karar kente ihanet anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Kararın planlama ölçeğinde de sorunları olduğunu öne süren Alpaslan, kentsel planlamanın en temel unsurlarından birinin imar planlarının kademeli birlikteliği ilkesi olduğuna dikkat çekerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının üst ölçekli nazım imar planlarına uygunluk göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Alpaslan, "Hiyerarşik planlama ilişkisine göre, bir plan, üst ölçekli diğer plan tarafından yönlendirilmeli ve ona uyumu noktasında denetlenmelidir" dedi.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Alpaslan ortalama yapı yüksekliğinin 8-10 kat olduğu bölgede 45 katlı bir gökdelen yapılmasının sıkışıklığı daha da artırarak trafik, altyapı ve kamusal alan sorunlarını daha da arttıracağını, bu gibi kararlarla kent merkezinin gittikçe yaşanmaz hale geleceğini öne sürdü.

Mimarlar Odası, bu yapı ruhsatının 1/5000 ölçekli uygulama imar planına göre verilmesinin açıkça kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu öne sürerek yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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