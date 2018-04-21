İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) Balçova Kampüsü'nde, yaklaşık 400 çocuk, sokak oyunlarıyla tanıştı. Çocuklar, oluşturan parkurlarda, seksek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi oyunları öğrendi.

İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından geleneksel hale getirilen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokullarının farklı şubelerinden yaklaşık 400 çocuk, İEÜ'lü öğrencilerin öncülüğünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oyunlarla kutladı. Çocuklar oyunlarını 23 Nisan şarkıları söyleyerek tamamladı. İEÜ 3. Geleneksel Çocuk Şenliği'nde çocuklar, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin materyal tasarımı dersinde tasarladıkları eğitici oyuncak, kitap, kostüm, maske ve çalgıları da kullandı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, "Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizde anaokulu öğrencileriyle bir araya geliyoruz. Öğrencilerimiz hem mesleki eğitimleri gereği çocuklarla olan iletişimlerini geliştiriyor hem de onlarla oyun oynuyor. Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Etkinliğimize yaklaşık 400 çocuk öğretmenleriyle birlikte katıldı. En iyi öğrenme yöntemi oyundur. Bu nedenle çocukların daha fazla sokağa çıkmaya ve oyun oynamaya ihtiyacı bulunuyor" dedi.

Oral, öğrencilerin çocuklarla tek tek ilgilendiklerini ve onlara farklı etkinlikler uygulatırken oyunlar öğrettiklerini de kaydetti.

İZMİR, ()

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