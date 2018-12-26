40 yıl önce mezun olduğu okulundaki öğrencilere ebru sanatı öğretti

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),()-BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bastonculuk yapan ve dünyada bastona ilk defa ebru sanatı işleyen Cumali Birol, 40 yıl önce mezun olduğu okulundaki öğrencilere, ebru sanatının inceliklerini öğretti.

Adilcevaz'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Okullar Ebru ile Buluşuyor' projesi kapsamında , kursiyerlere ebru sanatı eğitimi veren baston ustası Cumali Birol, geleneksel Osmanlı Türk sanatı olan ebru ile tanışmak isteyen TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlk ve Ortaokulu öğrencilerini ebru sanatı ile buluşturdu. Birol, 40 yıl önce mezun olduğu okulundaki öğrencilere, ebru sanatının güzelliklerini ve inceliklerini anlattı. Kaymakam Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ile birlikte okula giderek, ebru sanatı ile ilgili baston ustanı Birol'dan bilgi alarak, eline aldığı fırsa ile kağıda ebru sanatını işledi.

Baston ustas Birol, 2007 yılında dünyada ilk defa bastona ebru sanatını işlediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Dedemizden kalma bastonculuk mesleğini ilçemizde yaklaşık 40 yıldır sürdürmekteyiz. El sanatlarında önemli bir yere sahip olan baston imalatında, 2007'de ebru sanatını bastona uygulayarak dünyada bir ilke imza attık. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün öncülüğünde ebru sanatı üzerine kurs vermeye başladık. Bu sanatın yanında kursiyerlerimize aynı zamanda sedef, gümüş kakma eğitimleri de verdik. Ebru sanatını öğrencilere ilk olarak 40 sene önce mezun olduğum okuldan başlamak istedik. Çünkü,bu okulun benim için ayrı bir önemi var. Mezun olduğum okulumda 40 yıl aradan sonra burada eğitim gören öğrencilerle birlikte olmak bana çok büyük bir mutluluk verdi. Bu okuldan mezun olduktan sonra,okuyup eğitimime devam edemedim.Fakat sanat üzerine çalışmalar yaparak bu tür sanatları öğrendim. İnşallah Kaymakamımızın da destekleriyle ebru sanatını ilçemizdeki bütün öğrencilerle buluşturup,onlara ebru sanatının inceliklerini öğreteceğiz."

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