40 km pedal çevirip çöp topladılar

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA Bisiklet Sevenler Grubu, tur için gittikleri Kırkgöz Göleti civarında bulunan çöpleri topladı.

Antalya'da şehir merkezi içinde motorlu taşıt trafiğini azaltma ve insanları harekete yöneltmek amacıyla bisiklet turları düzenleyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu, her pazar doğa turları düzenliyor. Grup üyeleri, geçen pazar günü tur için Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Kırkgöz Göleti bölgesine gitti. 40 km pedal çevirerek Kırkgöz Göleti'ne ulaşan 60 bisikletli, gölet etrafında piknik yapanların bıraktıkları çöpleri topladı.

Onlarca poşet çöp toplayan grup çevreyi kirletenlerden şikayetçi. Grup adına konuşan Yasemin Özcan, "Yiyeceklerini nasıl getiriyorsa, çöplerini de aynı şekilde geri götürebilirler. Doğa plastik atıklar sayesinde ölüyor, temiz bir çevre için çöplerimizi toplayarak çöp konteynerlerine atmalıyız" dedi.

Topladıkları çöpleri yakın çöp konteynerlerine atan grup, Antalya'ya doğru tekrar pedal çevirdi.

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