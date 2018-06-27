40 kişi hayır yemeğinden zehirlendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde hayır yemeği yiyen 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinin Tepecik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ergün Gündoğdu vefat eden babası için tavuk, pilav ve irmik helvasından oluşan hayır yemeği verdi. Yemeğe katılan ve aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 40 kişi, yemekten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere müracaat etti. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımız bir hayır cemiyetinde yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanarak hastanemize geldi. Zehirlenme şüphesi ile başvurmalarının ardından kendilerine gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Hiç birinin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastanemizde gerekli tedavileri yapılmaktadır" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / EFELER (Aydın), ()