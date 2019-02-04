4 silah ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, polisin yaptığı denetimlerde 4 adet tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri kişileri durdurarak arama yaptı. İ.Ö., T.S. ve A.Ö.B.'nin üzerinde kuru sıkı tabanca, C.Z.'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca, A.A.'nın üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.