4 mevsim yüzme keyfini yaşadılar

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından işletilen Kestel, Gürsu, Şahin Başol, Mihraplı, Fethiye ve Mudanya Yüzme havuzları 2018 yılında yaklaşık 40 bin kişiye hizmet verdi.

Bursa’nın sporda da marka bir kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere sahalar ve her branşa özel spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin Bursalılara 4 mevsim yüzme keyfi yaşattığı yüzme havuzları 2018 yılını dolu dolu geçirdi. Yarı olimpik ölçülerindeki bu havuzlar yıl boyunca kesintisiz hizmet verirken, yetişkinlere yönelik bay-bayan yüzme bilen, kurs ve serbest giriş saatleri, çocuklara yönelik yaz-kış spor okulları, altyapı ve 06-13 yaş grupları kategorilerinde hizmet sunuluyor. Bunun yanında 2018 yılının son çeyreğinde Mihraplı yüzme havuzunda yüzme bilenlerin çeşitli stillerde kendilerini geliştirmelerine yönelik başlatılan teknik kurs grubu yoğun ilgi görürken, diğer havuzlarda da bu grupların açılmasına yönelik çalışmalara başlandı.

BİN 352 ÖĞRENCİ YÜZME EĞİTİMLERİ ALACAK

Yaz ve kış spor okulları ile binlerce çocuğun yüzme öğrendiği havuzların serbest giriş saatlerinden engelli vatandaşlar da ücretsiz yararlanabiliyor. Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri Projesi kapsamında 2018-2019 eğitim döneminde de ‘Büyükşehirle Yüzme Öğreniyorum’ projesi kapsamında ikinci sınıf öğrencileri yüzme havuzlarından ücretsiz olarak hizmet alıyor. Bu proje kapsamında bin 352 öğrenci Mayıs ayına kadar yüzme eğitimleri alacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce işletilen havuzlardan geçtiğimiz yıl yaklaşık 40 bin kişi yararlanırken, sadece bayanlara yönelik hizmet veren Mihraplı yüzme havuzunda 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel olarak bir yüzme yarışması düzenlenecek. 18 yaş ve üstü tüm bayanların katılabileceği bu yarışma çeşitli etkinliklerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ayrı bir renk katacak.