4 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 kişilik bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden Samet B.(30) ve eşi Yağmur B.(22), çocukları 1 yaşındaki Aysima ile 6 aylık Yiğit ile aynı odada uykuya daldılar. Gece serin olduğu için sobayı ateşleyip yatan aile sabaha karşı çocukların ağlamasına uyandılar. Dumandan etkilenen ikisi çocuk 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Oksijen tedavisi uygulanan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.