ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Fuarı 4 günde 62 bin kişi ziyaret etti.

Çaycuma’da ilki 2016 yılında düzenlenen Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki 80 firmanın stant açarak ürünlerini sergiledi. Fuarın son gününde Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş stantları tek tek gezerek katılımcılara plaket verdi. İlk yılında 55 bin, ikinci yıl 56 bin 700 kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl 62 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma'nın fuarlar şehri olma yolunda bir büyük adım daha attığını söyledi. Toplam yüz bine yakın insanın yapı fuarıyla birlikte iki fuarı gezdiğini ifade eden Kantarcı, şöyle dedi:

"İçinde yaşadığımız zor ekonomik koşullara karşın, fuara 80 firmanın katılarak stant açması başlı başına güzel bir haberdi. Bunun üzerine ziyaretçi sayısının da memnuniyet verici düzeylere çıkması bizleri daha çok sevindirdi. Ülkenin ekonomik koşullarının düzelmesiyle birlikte seneye çok daha görkemli fuarlar yapacağımızı düşünüyorum. Bir yandan fuarın kalıcı alanlarını büyütmeye çalışırken, diğer yandan da çevresini düzenleyerek çok daha cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Kısa süre sonra tüm birimleriyle hizmete geçecek olan bu alan, seneye, özellikle kent dışından gelen konuklarımızın soluk alacakları bir yer olacak. Fuarı gezmeye gelen konuklarımız, bu alanda dinlenerek yorgunluklarını atacak."