4 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE,()-ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını önceden aldığı öne sürülen 4 kişi, Niğde'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları T.K., İ.E. M.C. ve S.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. T.K., İ.E. tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.