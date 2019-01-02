4 Eylül Barajı, Tavra Deresi suyu ile beslenecek

SİVAS, () - SİVAS Belediyesi, Tavra Deresi suyunu Su Arıtma Tesisine deplase etmek için başlattığı 4 bin 200 metrelik hattın 3 bin 500 metrelik kısmını tamamladı.

4 Eylül Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi sebebiyle, hali hazırda kullanılan Tavra Deresi suyunu da arıtmak için çalışma başlatan belediye, hattın büyük bölümünü tamamladı. Proje kapsamında Paşabahçe üst kısmında yeni bir terfi istasyonu da inşa edildi. Devlet Su İşleri ile ortak hareket ederek başlatılan çalışma ile hem yaşanması muhtemel su sıkıntısının önüne geçilecek hem de Tavra Deresi’nin suyu arıtılmış olacak. Bu çerçevede Tavra deresine yeni kurulan terfi istasyonundan başlayarak Paşabahçe Mesire Alanı içerisinden geçerek askeri bölgenin arkasından Alibaba Mahallesi’nde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisine ulaşacak olan su, arıtıldıktan sonra şehir şebekesine verilecek. Toplamda 11 milyona mal olacak hat çalışmasının ardından suyun sertliğinin düşürülmesi amacıyla da 15 milyonluk bir yatırımla yeni nesil arıtma sistemi kurulacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, "Paşabahçe'den arıtma tesisine uzanan isale hattı çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Taşlık arazi çalışmaları aksattı ve uzattı. Binlik çelik borularla tavla deresinden suyu alıp arıtma tesisine ulaştırıyoruz. Normalde Sivas’ın su ihtiyacı 30 milyon metreküp, barajımızın yıllık kapasitesi ise yaklaşık 40 milyon metreküp ancak son yıllardaki mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle barajımızdaki su yetersiz kalıyor. Dolayısıyla şehrin yarısına barajdan yarısına da ise tavla deresinden su vermek zorunda kalıyoruz. Arıtma tesisimiz kolej deponun olduğu bölgede tavra deresinden verdiğimiz su ise TÜRK-İŞ depo ve Karşıyaka depo. Bu depolardan beslenen hatlara arıtılmadan suyu vermek durumunda kalıyoruz. Bu yüzde de klor kullanmak zorunda kalıyoruz. Klor kullandığımız zamanda suyun kalitesi standartta sorun olmuyor ama görüntü açısından, damak tadı açısından sorun oluyor. Bunu ortadan kaldırmak adına barajda eksik kaldığı dönemlerde tavla deresinden takviye etmek adına böyle bir çalışmayı başlattık" dedi.

'SUYUN SERTLİĞİ DÜŞÜRÜLECEK'

Tavra deresinin suyunun hem sert hem de damak tadına uygun olmadığını belirten Aydın; Bu çalışmayla daha sonraki aşamada ise bu suyun sertliği biraz yüksek olduğu için yaklaşık 33-34 Fransız sertliğinde Tavra Deresi’nin suyu. Barajın suyu ise 13-14 Fransız sertliğinde. 2. aşamada ise bu suyun sertliğini düşüren yatırımı DSİ ile birlikte yapacağız. Onunda yaklaşık maliyeti 15 milyon. Toplamda yaklaşık 30 milyonluk bir yatırım söz konusu" dedi.

'BARAJIN SUYU YETERSİZ'

Barajdaki seviyenin yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Aydın, "Barajımızın suyu yüzde onlarda yani su miktarımız 3 milyon metre küp. Eğer bu suyu biz kullansak 1 buçuk, 2 ayda barajın suyu bitmiş olacak. Bu gerçeklerden yola çıkarak bu çalışmanın şehrimiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmamız 3 hafta gibi bir sürede tamamlanmış olacak" dedi.

'PUSAT ÖZEN BARAJI 4 EYLÜL BARAJINA BAĞLANACAK'

Tavra Deresi'ne yeni yapılan terfi istasyonundaki çalışmaları da inceleyen Aydın, "Tavra Deresi 1000 litre bölü saniye su verecek potansiyele sahip. Bu da Sivas’ın toplam ihtiyacı kadar. Dolayısıyla bu da Allah'ın bir nimeti. Buranın her zaman koruma altında olması lazım ve barajda ne zaman su yetersiz olursa buradan ihtiyaç olduğu kadar takviye edilecek. Onunla ilgili de tüm çalışmalar planlandı, tamamlandı. İnşallah Sivas yıllar boyu su sorunu yaşamayacak şanslı illerden bir tanesi. İki alternatifimiz var. Bir de Pusat Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na isale hattı yapılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları da başlattık. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu çalışmalar takip edilecek. Pusat Özen Barajı 4 Eylül Barajı’na bağlandığı zamanda Sivas hiçbir zaman su sorunu yaşamayacak diye umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

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