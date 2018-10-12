3.Turizm Zirvesi gün sayıyor

BURSA,()-3'üncü Turizm Zirvesi gün sayıyor. 18 Ekim'de start alacak zirvede her yıl olduğu gibi çalışma grupları belirlediklerini söyleyen Zirve Koordinatörü Hasan Eker, “Yapılacak toplantılarda çalışma grupları ile ilgili sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planı çıkarılacak. Çıkan rapor ilgili kamu yöneticilerine sunulacak” dedi.

3. Turizm Zirvesi – 1. Bursa Turizm Fuarı, 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde Merinos AKKM'de gerçekleştirilecek. 1. Bursa Turizm Fuarı ve 3. Bursa Turizm Zirvesi, Bursa Turizm Platformu Üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bursa Turizm Tanıtma Birliği, TÜRSAB, GÜMTOB, BURO, BUSAT, BTÇH ve BURASDER derneklerinin ve turizm ile ilgili kamu kurumları destekleriyle, SKAL Bursa Kulübü koordinatörlüğünde Merinos AKKM ve Network Fuarcılık Ltd. Şti. işbirliğinde 18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Zirve Koordinatörü Hasan Eker, zirveye TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Tafed Başkanı Zeki Açıköz, TÜREB Başkanı Zeki Apalı, Turizm Yatırımcıları Derneği YK Üyesi Emrullah Akçakaya ve ülkenin önde gelen turizmin duayen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağını belirtti.

Yurtdışından 100 kişilik seyahat acente temsilcisinin fuara katılarak ikili iş görüşmeleri yapacağını söyleyen Eker, “İşlerimizin gelişmesi, işbirliklerinin artması, yeni pazarların oluşturulması amacıyla fuarımızda, Bursa ve şehir dışından gelen 60 firma stant açacak.Gelecek heyete Bursa’nın tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek, Bursa’nın tanıtımına destek olunacak" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zirve kapsamında çalışma grupları oluşturduklarını ifade eden Hasan Eker, “Bu yıl çalışma grupları İznik, Gölyazı, Tanıtım, Eğitim, Esnaf ve Turizm, Konaklama, Uludağ, İstihdam, Çevre, Sağlık Turizmi konularında oluşturuldu. Yapılacak toplantılarda konu ile ilgili sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planı çıkarılacak. Çıkan rapor ilgili kamu yöneticilerine sunulacak” dedi.

Fuar ve zirvemizin 18 Ekim 2018 saat 11.00 de Bursa protokolünün katılımı ile Merinos AKKM'de gerçekleştirileceğinin altını çizen Eker, “Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan 'Başkanlar Paneli' ise aynı gün saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Ayrıntılara www.turizmzirvesi.com.tr adresinden ulaşılabilir. Turizmle ilgili tüm meslektaşlarımızı, basınımızı, halkımızı, öğrencileri ve turizm gönüllülerini zirve ve fuarımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

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