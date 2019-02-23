3A Lezzet Bölgesi 'Adana-Antep-Antakya'

ADANA'da Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Adana, Antep ve Antakya'ya kapsayan '3A Lezzet Bölgesi' adı altında Gastronomi Destinasyonu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.ÇUKTOB Başkanı Zaimoğlu, Adana, Gaziantep ve Hatay'ın, gastronomi açıdan oldukça zengin iller olduğunu, bunu da turizme kazandırmak için projeler ürettiklerini kaydetti. Zaimoğlu, "Bir yerin turizmde cazip olabilmesi için gastronomide de iyi olması gerekir, bizim bölgemizde gerek Adana, gerek Gaziantep gerekse Hatay ve Mersin mutfaklarımız gastronomi açısından oldukça zengin illerimizdir. Perşembe-Pazar, Cuma-Pazar gastronomi turları olarak planlamalar yapıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi ülkemizin değişik şehirlerinden direk uçaklarla örneğin önce Hatay'a gelip bir gece kalıp Antakya mutfağının lezzetleriyle buluşup, ertesi gün Gaziantep'e geçip orada ki zengin mutfağı keşfedebilir ve üçüncü gün Adana'ya gelip Adana kebabının lezzetini tadıp istenirse Gaziantep'e geçip orada kalıp lezzetleri tadıp dönüş yapılabilir" dedi.Zengin bir yemek kültürü olan bu bölge doğal olarak insanların da dikkatini çektiğini belirten Zaimoğlu, "Bizler de bu tarz turlarla Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep'i bir arada bölgesel olarak düşünüyoruz. Şu an sadece yemeklerin tadına bakmak ve asıl yapıldığı yerde yemek için binlerce kişi bölgemizdeki bu şehirlerimize geliyor ve gelen kişilere Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep mutfağı en ince ayrıntısına kadar gösteriliyor. Artık ülkemizin en önemli lezzet bölgesi, gastronomi destinasyonu ve adına '3A Lezzet Bölgesi' diyeceğimiz bir tur güzergahı oluşturuyoruz. Bu turlara çevre illerimizden bireysel olarak karayoluyla da katılabileceği gibi tur şirketleri veya kendilerinin bireysel olarak uçakla program oluşturabilecek. Bölgemiz gerek tarihi, turistik değerleriyle gerekse gastronomik değerleriyle çok daha iyi konuma gelmeyi hak ediyor" diye konuştu.

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