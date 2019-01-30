380 hükümlü 40 okulun bakım ve onarım işlerini tamamladı

BURSA’da, ihtiyaç duyulan 40 okulun temizlik, tadilat ve boya işleri denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan 380 hükümlü tarafından tamamlandı. Okullar, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısı için hazır hale getirildi.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altında olan hükümlülerinin, yarı yıl tatilinde boya, badana ve tadilat eksiklikleri bulunan ilk ve orta okullarda görevlendirilmesi kararı alınmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, merkez Osmangazi ilçesi kırsal Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun boya ve tadilat çalışmalarının startını verdi. Bursa adli yargı sınırları içerisinde bulunan merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ile Orhangazi, Karacabey, Gemlik, Mudanya ve Mustafkemalpaşa ilçelerinde toplam 40 okulunun temizlik, boya ve badana işleri 380 hükümlü tarafından yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin boya katkısında bulunduğunu belirten Bursa Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü yetkilileri, hükümlülerin hummalı bir çalışmayla okulları ikinci döneme hazırladıklarını söylediler.