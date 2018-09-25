ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilkokul öğrencilerinin temizlik alışkanlığı kazanması amacıyla 37 bin öğrenciye sıvı sabun dağıtıldı.

Başkan Fevzi Demirkol, ilkokul öğrencilerinin temizlik alışkanlığı kazanması amacıyla sıvı sabun dağıtılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan öğrenci sayılarına göre temin edilen 37 bin sıvı sabun, ilçe genelindeki tüm ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Başkan Fevzi Demirkol da, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ile birlikte Halide Nusret Zorlutuna İlkokulunda, düzenlenen dağıtım törenine katıldı. Temizlik alışkanlığının kazanımı için sıvı sabun dağıttıklarını belirten Başkan Demirkol, konuşmasında şunları söyledi: “Her sabah kalktığınızda, okulda ihtiyaç duyduğunuz da ellerinizi yıkamanız için sizlere sıvı sabun getirdik. Bu sabunlarla ellerinizi tertemiz yapacaksınız. Haliliye’deki tüm ilkokul öğrencilerine sıvı sabunlarından ayrı bir şekilde dağıtıyoruz. Sizler de, tertemiz ellerinizle, tertemiz defterinizi, tertemiz kitaplarınızı elinize alacaksınız ”dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da, Başkan Fevzi Demirkol’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

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