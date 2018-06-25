34 yıldır sürdürdüğü işte tam 40 çırak yetiştirdi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da yufkacılık yapan Adem Karaca (50), halen sürdürdüğü mesleği ile tam 40 çırak çalıştırdı, bunladan 5'i kendi işyerini açtı

Samsun’un İlkadım ilçesindeki işyerinde yufkacılık mesleği ile uğraşan Adem Karaca, 1984 yılından bu yana yaklaşık 40 çırak yetiştirdi. Evli ve 2 çocuk babası Karaca, çıraklarından 5’inin kendi iş yerini kurduğunu söyledi. Karaca, şöyle konuştu:

"Çocukken köyde yaşardık. Babam çiftçilikle uğraşırdı.1984 yılında köyden, Samsun’a gelerek bir pastahanede işe girdim. Burada yaklaşık iki ay bulaşık yıkadım. Akrabalarımızdan birisi Samsun’da yufkacılık işi yapıyordu. Sonraki süreçte akrabam, ‘Gel çalış ben sana kazandığından daha fazla para veririm’ dedi. Sonra onun yanında yufkacılığa başladım. 2 seneye yakın bir süre kendisinin çalıştım ve mesleği öğrendikten sonra ise kendi işimi kendim yapmaya başladım."

'40 ELEMAN ÇALIŞTIRDIM’

Yaş ve kuru yufka, ramazan yufkası, börek yufkası, makarna, mantı ve kadayıfı yapıp satıtğını dile getiren Karaca, "Şimdiye kadar, 40 çırak çalıştırdım, bunlardan 5’i kendi mesleklerini eline alıp iş yeri açtı. Ancak son zamanlarda çırak gelmiyor, gelse de yetiştirmek çok zor. Kendi sigorta primlerimi ödemekte zorluk çekerken, onlara da para vermekte zorlanıyorum. O yüzden yüküm biraz ağır. Mutluyum, karnımız doyuyor, aileme bakıyorum" diye konuştu.

'10 YUFKACI VARDI'

Mesleğe ilk başladığı dönemde Samsun’da yaklaşık 10 tane yufkacı olduğunu söyleyen Karaca, "Zaman geçtikçe yufkacılar çoğaldı. Samsun’da şu anda 60-70 yufkacı ve 4 tane de fabrika var. Makine yufkaları pazarlarda veya diğer yufkacılarda 2-3 liradan satışa sunuluyor. Fabrikada günde 2 ton yapılıyor, biz 6-70 kilo üretiyoruz. Makine yufkasından çok şikayet var. Vatandaş böreğinin lezzetli olmadığını, yapılan yiyeceğin tadının saman gibi olduğunu söylüyor. Makine yufkası tutulsaydı, biz ayakta duramazdık" dedi.

FOTOĞRAFLI