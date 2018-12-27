30 yıllık birikim sergilendi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM Mukadder Öztürk'ün, 30 yıllık birikimi olan eserlerinden derlediği eserlerin yer aldığı 27'nci kişisel sergisi açıldı.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki retrospektif resim sergisinde Mukadder Öztürk'ün 30 yıllık resim arşivinde yer alan, eski-yeni klasik, soyut ve figüratif çalışmalardan oluşan 40 yağlıboya-suluboya tablo sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Mukadder Öztürk, açılıştaki konuşmasında, "Arşivimdeki eski-yeni tablolarımın arasından özenle seçtiğim resimlerimi 27'nci kişisel sergimde sanatseverlerle buluşturmak beni oldukça heyecanlandırdı. Ziyaretçilerimin olumlu izlenimleri karşısında ise çok mutlu oluyorum" dedi.

Sanatsever ziyaretçilerin beğenisini toplayan sergi, 31 Aralık Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI