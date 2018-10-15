30 yıldır susuz olan mahallede vatandaşlar sokaklara döküldü

HATAY’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde 30 yıldır su sorunu yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.Mahalle sakinleri yolu kaparak su eylemi yaptı. Mahalle sakinleri, mahalledeki su kaynağından alınan suyun başka mahallelere taşınması ve kendilerinin susuz bırakılmasını kabul etmediklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Ümit Özçelik, "Neden bizim mahallemizde su mu yok? Oysa hepimiz biliyoruz ki mahallemizin suyu başka kardeş köylere veriliyor biz Tekebaşı halkı olarak ise susuzluğa mahkum ediliyoruz. Biz başka mahallelere su verilmesin demiyoruz. Talebimiz bizim mahallemizin sınırları içerisinden çıkan suyumuzun biz ve diğer mahallelere paylaştırılsın istiyoruz. Mahallemizin yarısı su ihtiyacını temiz olmayan, kuyu sularından, Asi Nehri’nin pis sularından temin edip, sağlıklı temiz suya erişememektedir" dedi. Vatandaşlar, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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