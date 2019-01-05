30 yıldır karpuz çekirdeklerini saklıyor

Tolga BİRGÜCÜ/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN’da, aldığı karpuzun çıkan çekirdekleri üzerinde harfler olduğunu gören ve biraraya getirdiği çekirdeklerde ‘Allah' ve 'Muhammed’ yazdığını belirten emekli imam Nureddin Baş (56), 30 yıldır çekirdekleri saklıyor.

Alaçam ilçesi Yakacık Mahallesi’nde oturan emekli imam Nureddin Baş, 1988 yılında misafirlerine ikram için aldığı karpuzu kesince çekirdekleri üzerinde harfler olduğunu gördü. Biraraya getirdiği çekirdeklerde ‘Allah' ve 'Muhammed’ yazdığını belirten emekli imam Nureddin Baş (56), 30 yıldır çekirdekleri saklıyor.

Emekli imam Nureddin Baş, “İmam olduğum sene 1988’di. Evime gelen misafirler için bir karpuz almıştım. Karpuzu kestikten sonra gelişen olaylar beni ve ailemi çok etkiledi. Kesilen karpuzun çekirdekleri dikkatimi çekti. Çekirdeklerini dikkatle incelediğimde bir tuhaflık olduğunu gördüm ve yan yana birleştirdiğimde ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ yazısıyla karşılaştım. Gerçekten son kelimesine kadar üzerinde okunacak kadar net yazıyla karpuz çekirdeklerinin birleştirdiğimizde isimler görüldü. Bence bu yüce Allah’ın mucizelerinden biri. 1988 yılında başıma gelen bu güzel ve unutmayacağım mucize aklımdan çıkartamıyorum. Çekirdekleri ömür boyu saklayacağım. Benden sonrada ailemin diğer insanlara bunu anlatmasını istiyorum" dedi.

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