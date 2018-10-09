30 yıl sonra yeniden kep yine attılar

BURSA Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 88 mezunları 30.yıl mezun etkinliğinde bir araya geldi.

Mezuniyetlerinin 30’uncu yılına giren Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ‘88 mezunları’ etkinliğinde buluştu. Uzun yıllar sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları, hasret gidererek eski günleri yadetti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, yaptığı konuşmada eski mezunların tekrar bir araya gelmesinin gururlandırıcı olduğu belirtti. Derneğin daha faal çalışması gerektiğinin altını çizen Yüce, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF mezunlarının bir çatı altında toplanmasının önemini vurguladı. Etkinlikte eski mezunlara konser veren Devlet Konservatuarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Mezun etkinliğinde eski öğrencilerine mini bir ders anlatan Prof. Dr. Doğan Şenyüz, öğrencileriyle yaşadığı anılarını anlattı ve öğrencilerinin anılarını dinledi. 30 yıl sonra tekrar kep atma heyecanını yaşayan mezunlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ünlü ‘Sevgi Meydanı’nda keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamanın coşkusunu yaşadılar.

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