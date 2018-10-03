30 yıl sonra aynı sıralarda buluştular

YALOVA’da Atatürk İlkokulu 1988 yılı 5-D sınıfı mezunları, 30 yıl sonra aynı sıralarda bir araya geldi. Mezun öğrencilerin organizasyonuna sınıf öğretmenleri Şemsettin Hoş da katıldı.

Yalova’da Atatürk İlkokulu’ndan 1988 yılında mezun olan 5-D sınıfı, 30 yıl sonra okul sıralarında bir araya geldi. Mezunlardan Orbay Özer, whatsapp üzerinden oluşturdukları grup ile 1988 mezunlarını tekrar buluşturdu. Mezun öğrenciler organizasyonlarına sınıf öğretmenleri Şemsettin Hoş’u da davet etti. Mezun ettiği öğrencilerini yetişkin halde gören Şemsettin Öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Okul buluşmasından sonra hep birlikte kahvaltı eden Şemsettin Öğretmen ve eski dostlar, eski günleri yad ederek güzel bir gün geçirdiler.

30 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Organizasyona öncülük eden Orbay Özer, “Bundan 30 yıl önce bu sıralardan mezun olduk. Tekrar aynı sıralarda buluşmak bizleri çok duygulandırdı. 3 ay önce whatsapp üzerinden bir grup kurduk. Ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızı gruba dahil ettik ve mezun arkadaşlarımızın çoğuna ulaştık. Daha sonra buluşma kararı aldık. Bu buluşma için Irak, Almanya, Çanakkale, Ankara, Bursa, İstanbul ve Bodrum’da yaşayan arkadaşlarımız geldi. Bizler için çok manidar ve çok özel bir gün oldu. Bu toplanmayı geleneksel hale getirip, bundan sonra da bağlarımızı güçlendireceğiz” dedi. Özer, kendilerine bu fırsatı sağlayan Atatürk İlkokulu yönetim kadrosuna da çok teşekkür ettiklerini belirtti.



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