30 kişilik işe 165 başvuru

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) Toplum Yararına Program kapsamında alınacak 30 kişilik iş için 165 kişi müracaat etti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Burdur İl Müdürlüğü ile MAKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arasında yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında 1 Şubat- 31 Temmuz tarihleri arasında çalıştırılacak 30 kişi için rektörlük binasında noter huzurunda kura çekimi yapıldı. MAKÜ Genel Sekreteri Ali Nihat Gündüzalp çalıştırılacak kişilerin belirlenmesinde hassas davrandıklarını söyledi.

Noter huzurunda kura çekilişi yapıldığını kaydeden Gündüzalp, "Sizlerin işe ihtiyacınızın olduğu gibi üniversitemizin de çalışan insanlara ihtiyacı var. Çekilişten çıkan isimler asil aday olurken geri kalanlar yedek adaylar olarak kabul edilmektedir. Üniversitemiz ve sizin adınıza hayırlı olsun" dedi.

Gündüzalp'in konuşmasının ardından Merkez İstiklal Yerleşkesi başta olmak üzere Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksekokulu, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu, Tefenni Meslek Yüksekokulu ve Bucak’ta bulunan fakülte ve yüksekokullarda çalıştırılacak 30 kişinin kura çekimi gerçekleştirildi.

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