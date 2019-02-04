30 dönüm arazide 100 bin fide üretildi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi 100 bin adet tıbbi aromatik bitki fidesi üretimi yaparak tarıma desteğini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi Yerkesik ile Yeniköy mahallerinde 30 dönümlük arazi üzerinde kurduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği'nde lavanta, biberiye, adaçayı, nane üretimi yapıyor. Üreticilere destek olmak amacıyla bugüne kadar 100 bin adet çelikten tıbbi aromatik bitki fidesi üretildi. 30 dönümlük arazide yetiştirilen bitkilerden Yerel Tohum Merkezi içerisinde kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarı'nda tıbbi ve aromatik yağ üretimi yapılıyor. Muğla'da üreticilerin gelir getirici alternatif ürünler elde etmesi için de şu ana kadar üretim seralarında 100 bin adet çelikten tıbbi aromatik bitki üretimi yapıldı. Üretim kapasitesinin arttırılması için de çalışmalar sürüyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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