'3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi' başladı

TÜRK tekstil üretiminin büyük bir bölümünün gerçekleştiği Kahramanmaraş’ta 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi (UTZ) açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Tekstil ve Hammaddeleri Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, RieterGroup CEO'su Ph.DNorbertKlapper, Dalgakıran Makine Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran, MurataMachinery Avrupa Satış Müdürü DaisukeTanii, FanucRobotics Technical Manager Murat Kısa katıldı.

Kahramanmaraş'ın tüm Türkiye'de model olduğunu ifade eden, Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "Kahramanmaraş'ın 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi model. Tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından birisi haline gelen uluslararası Tekstil Zirvesi'nin, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki başarısını, uluslararası marka gücünü sergilerken, tekstil serüveni ve moda yolculuğunda yep yeni kapıları aralıyor. Kahramanmaraş, üretim için sergilediği performansı, bu defa moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle taçlandırmaktadır. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kent, iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır" dedi.

Oturumun devamında Kahramanmaraş'ta tekstil sektörünün en önemli çözüm ortakları sektörün Endüstri 4.0'a adaptasyonu ve şirketlerinde bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi vererek sunum yaptı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×