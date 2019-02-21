3'üncü Çukurova Hepatoselüler Karsinoma kongresi

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ilgili ulusal derneklerin iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) Kongresi bugün başladı.

Kentteki özel bir otelde düzenlenen kongreye Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere yurt dışından ve birçok kentten gelen akademisyenler katıldı. Kongre Düzenleme Kurulu adına açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, Çukurova Üniversitesi olarak bu kongrenin 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Kongrenin temel amacının tüm dünyada sıklığı giderek artan ve oldukça ölümcül bir kanser olan karaciğer kanserinin moleküler temelinden, nasıl geliştiğinden, klinik olarak ne gibi belirtiler verdiğinden ve sonunda da yeni tedavi şekillerinden söz etmek olduğunu belirten Akkız, "Bu kanserin gerek gelişme mekanizmaları konusunda ve yönetimi konusunda çok önemli gelişmeler var. Bunları irdeleyeceğiz. Kongrenin bir diğer yönü de deneyimlerimizi paylaşacak olmamız. Özellikle birçok cerrahımız burada yaptıkları ameliyatların sonuçlarını anlatacaklar. Eksikliklerimizin ve başarışlarımızın görünmesi açısından önemli bir kongre" dedi.

GENÇ BİLİM İNSANLARINA DESTEK

Kongrenin diğer bir amacının da genç bilim insanlarını desteklemek olduğunu belirten Akkız, şöyle konuştu:

"Özellikle burada genç bilimcileri teşvik etmek amacındayız. Bu yıl 21 genç bilim insanının tüm giderlerini karşıladık kongre bütçemizden. Gerçekten bu kongrede uluslararası bilimden çok saygın yeri olan katılımcılar var. Bilim adına güzel bir kongre olacak."

3'üncü Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) kongresi 23 Şubat'a kadar devam edecek.

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