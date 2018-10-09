3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali Kasım’da

ADANA,()- Türkiye ve dünyanın saygın çizerlerini bir araya getiren Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nin 3’üncüsü 23-24 Kasım tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

Çukurova İlçe Belediyesi tarafından her yıl kasım ayında yapılarak gelenekselleştirilen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. 3. Çukurova Karikatür Festivali’nin Onur Konuğu Hürriyet Gazetesi'nin tanınmış çizeri Latif Demirci olacak. Kadın ve Çocuk temalı etkinliğe ayrıca Marilena Nardi, Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı (Yücel) Alpar ve Japon Raku İchikawa da katılacak.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi salonu, fuayesi ve açık alanında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde 10’a yakın karikatür sergisi yer alacak. Çukurovalı tanınmış çizer Necati Abacı’nın anısına özel bir sergi açılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılacak öğrenciler, çocuklar ve gençler ile Türkiye ve dünyanın saygın karikatürcüleri, 'Ustalar seni, sen de ustaları çiz' adlı çizim atölyesinde buluşacaklar.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Daha iyi, daha güzel, daha etkileyici ve daha çarpıcı bir festival olsun diye 10 ay önce festival hazırlıklarına başladık. Festivali çocuklarla açacağız, kadınlarla yürüyeceğiz, güzel ve renkli bir sürprizle noktayı koyacağız" dedi.



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