3. Ulusal Bilim Kampı, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde başladı

Muammer İRTEM/BURSA,() - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, proje okullarının katılımıyla Bursa´da düzenlenecek olan 'III.Ulusal Bilim Kampı´, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. 4-6 Ocak tarihleri arasında devam edecek etkinlikte öğrenciler farklı alanlarda bilimsel yeteneklerini sergileyecek.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bursa Valisi Yakup Canbolat, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, kent protokolü, akademisyenler, öğretmenler ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

ÖDEVSİZ VE EZBERSİZ EĞİTİM OLMAZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, velilerin helikopter gibi çocuklarının başında dönmemeleri gerektiğini kaydetti. Şubat ayında öğrencilere ödev verilmesini eleştiren velilere seslenen Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Ezbersiz eğitim olmaz. Kerrat cetvelini bilmeden, bir takım şiirleri bilmeden, ezberlemeden eğitim yapamazsınız. Ezber, eğitimin bir kesitinde her zaman vardır. Bunu böyle topluma yanlış aksettirerek, yanlış tartışmalar açarak; öğretmenleri, eğitimcileri, bazen de siyasetçileri yanlış kapılara yönlendiriyoruz” diye konuştu.

AMACIMIZ EĞİTİMİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEK

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedeflerini de açıklayan Bakan Yardımcısı Safran, “Bizim amacımız; gerçekten eğitimi bir devlet politikası haline getirmek ve bizden sonra kim gelirse gelsin, bu devlet politikasını devam ettirsin istiyoruz. Bunu geliştirerek, yeni yeni modellerle, dünyadaki gelişmelerle örnek şekilde devam ettirsin istiyoruz. En iyi öğretmene en kötü müfredatı verseniz dahi, o öğretmen o kötü müfredatı geliştirir. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitimin kalitesi öğretmenin kalitesinin üzerinde değildir. O anlamda biz öğretmenlerimiz noktasında çok farklı çalışmalar yaparak, o öğretmenlerimizin yetişmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE ALANINDA DA YENİ BİR SIÇRAYIŞA İHTİYACIMIZ VAR

Programa ev sahipliği yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise Türkiye’nin çok önemli aşamaları geride bıraktığını, ancak tıpkı ekonomide olduğu gibi eğitim alanında da yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 4. Sanayi Devrimi’nin eşiğindeki dünyada Türkiye’yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak öncü nesilleri yetiştirebilmenin önemli görevler arasında yer aldığına işaret eden Rektör Ulcay; “Bu anlamda gerek Yüksek Öğretim Kurumumuzun üniversitelerimizi bu medeniyet yarışında yeniden tanımlamak için yaptığı çalışmalar gerekse de Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesiyle somutlaşan projeleri büyük değer taşımaktadır. Bizler de 3. Nesil Üniversite vizyonuyla “Bilimden Üretime, Üretimden Ekonomiye” anlayışı ile bu dönüşümü sağlamak ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı koyabilmek için büyük bir dönüşüm hamlesi başlattık” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Öğüt’ün konuşmacı olduğu ‘Bilimsel Araştırma Metotları’ konulu seminer gerçekleştirildi.

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