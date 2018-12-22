3 saate 11 sürücüye 7 bin 387 lira ceza kesildi

İZMİT(Kocaeli), ()-İZMİT'te, 269 polisle yapılan huzur uygulamasında 3 saatte 1652 kişinin kimlikleri sorgulanırken, 11 araç sürücüsüne 7 bin 387 lira ceza kesildi.

İzmit'te Asayiş Şube Müdürlüğü ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamaya, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine takviye olarak, asayiş, güvenlik, narkotik suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinden oluşan 32 ekip halinde 269 polis katıldı. 21.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada 1652 kişinin kimlikleri sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, üzerinden 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet sustalı bıçak çıkan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 3 saatlik uygulama kapsamında 167 araç kontrol edilirken, 10 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 3 bin 351 lira ve 1 kişiye ehliyetsiz araba kullanmaktan 4 bin 36 TL olmak üzere toplamda 7 bin 387 lira para cezası kesildi.