3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'ne doğru

MERSİN, () - MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 3 Ocak'ın önemini vurgulayan Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "3 Ocak, Karadeniz'i yaran Bandırma Vapuru'nun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır" dedi.

Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'nün tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir tesiste yapıldı. Konuşmasında 3 Ocak'ın önemini vurgulayan Başkan Hamit Tuna, "Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin en başında olan tarih şuurunun genç nesile aktarılması noktasında, özellikle 70'li yıllarda çocukluğumuzda Mersin'in kurtuluş gününe özel yapılan o etkinliği devam ettirelim gayesi ile işin organizasyonunun içerisine girdik. 2005'in ilk 3 Ocak'ında bu çalışmamızı başlattık" diye konuştu.

Yürüyüş programının farklı etkinliklerle de taçlandırıldığını dile getiren Tuna, "Kurumların birbiriyle diyaloglu çalışmasına vesile olmak amacı ile kurumlararası futbol turnuvasının başlangıcını 29 Ekim günü yaptık. 3 Ocak'ta da saat 11.00'de 3'üncülük-4'üncülük maçını, saat 13.00'te de finali oynanacak. Saat 15.00'te de, Şehit Mustafa Sarı Tesisleri'nde Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterilerini izleyerek kutlamaları taçlandıracağız. 3 Ocak, Karadeniz'i yaran Bandırma Vapuru'nun saçtığı ışığın Akdeniz'de yansımasıdır" ifadesini kullandı.

Tuna konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



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