3 Ocak çeşitli etkinliklerle kutlanacak

MERSİN, () - MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü olan 3 Ocak, bir dizi tören, etkinlik ve yürüyüşle kutlanacak.

Kutlamalar 09.00'da Mersin Garı'nda başlayacak. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve protokolün diğer üyeleri, vatandaşlarla birlikte gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan treni karşılayıp bando ekibi eşliğinde Cumhuriyet Alanı'na yürüyecek. Toroslar Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen Zafer Yürüyüşü de 08.00'de belediye hizmet binası önünden başlayacak, coşkulu kalabalık yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi kat ederek Cumhuriyet Alanı'na giriş yapacak.

Alandaki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Vali Su, Başkan Kocamaz ve Tuğamiral Gürbüz, alandaki vatandaşların kurtuluş günün kutlayacak. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunup konuşmaların yapılacağı törende kürsüye çıkacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da duygu ve düşüncelerini ifade edecek. Tören halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erecek.

Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise kutlama programı Kültür Merkezi'nde yapılacak.



FOTOĞRAFLI

