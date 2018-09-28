3'ncü Uluslararası Mersin Bilim Şenliği kapılarını açtı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bilim Şenliği başladı. Organizasyonda, farklı alanlardaki 212 proje 2 gün boyunca sergilenecek.

Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki etkinliğin açılış töreninde Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, öğretim görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda araştırmacı yer aldı.

30 bin katılımcı beklenen şenlikte bilim ve teknolojinin önemini vurgulayan Vali Su, "Günümüz dünyasında ülke ve toplumların sosyo-ekonomik gelişmesindeki en büyük etken, bilim ve teknolojideki gelişme ve orada bulundukları seviyedir. Bilim ve teknolojide hangi seviyedeyseniz, toplumunuz ve konumunuz ona göre belirlenmektedir. Biz de ülke olarak bilim ve teknolojide geldiğimiz noktayı daha da ileri seviyelere çıkarmak için Ar-Ge inovasyon ve patent gibi alanlar başta olmak üzere, bilim ve tekonolojiye önemli kaynaklar aktarmakta, yeni yatırımlar yapıp büyük destekler sağlamaktayız" dedi.

MEÜ Rektörü Çamsarı ise şenlikte yerli ve yabacı toplam 274 araştırmacı ile 212 projenin yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından çalışmaların sergilendiği fuarın açılış kurdelesi kesildi. Projeler 2 gün boyunca görülebilecek.



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