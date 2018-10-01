3 bin kişilik aşure dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ,()-Muharrem ayı dolayısıyla Kahramanmaraş hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri aşure etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen aşure programı hafız Harun Başboğa"nın okuduğu Kur"an tilavetinin ardından mehter gözsterisiyle devam etti. Şaçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen'in dua etmesinin ardından öğrenciler tarafından aşure ile ilgi Hadis'i Şerifeler okundu.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan ve Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Yiğit, aşureleri misafirlere dağıttı.

Muharrem aynın önemine değinen Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bilal Yiğit, "Muharrem ayı Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerimde değer verdiği aylardandır. Bu mübarek ayın 10'uncu gününe aşure denilmiştir. Yüce Rabbimiz aşure günü birçok Peygamberimizin dualarını kabul etmiş ve onları nimetlerle ödüllendirmiştir. Duaları kabul edilen ve nimetlendirilen Peygamberlerde bizler için güzel örnekler vardır. Aşure etkinlikleri milletimizin sahiplendiği aşkla ve coşkuyla yaşatmaya çalıştığı, toplumsal olarak birlik ve beraberliğimize kaynaşmamıza ve paylaşmamıza vesile olmaktadır" dedi.

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