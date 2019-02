3 bin 500 kadın, Türkiye haritası canlandıracak

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Muratpaşa Kent Meydanı'nda 3 bin 500 kadınla dev bir Türkiye haritası canlandıracak.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Kent Meydanı'nda 3 bin 500 kadının katılımıyla gerçekleştireceği etkinliği, aralarında siyasi partiler, sendikalar ve hemşehri derneklerinin bulunduğu 124 kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünden 256 katılımcının yer aldığı kahvaltıda tanıttı. Kahvaltıya Başkan Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı.

Başkan Uysal, bu yılki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinin belediye olarak her 8 Mart'ta gerçekleştirdikleri etkinliklerin bir halkası olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak 8 Martları çok önemsediklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bizim gibi kuruluşların 'Her türlü ayrımcılığın, eşitsizliğin, adaletsizliğin ve saldırıların karşısındayız, biz de varız' demesi lazım. Biz eşitsizliklere karşı, mağdur edilenden yanındayız" dedi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin 2015 8 Mart'ında Kadınlar Korosu'yla başlayan çalışmalarının 'Al Yazma' başlığıyla sürdüğünü söyledi. Belediyenin bugün 3 kadın danışma merkezine sahip bir kurum olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin sona ermesi alanında uyguladığı projelerle de Türkiye'de kadın çalışmalarının aktif bir bileşeni, yönlendiricisi haline geldiğini belirtti.

Bu yıl 8 Mart'ta Muratpaşa Kent Meydanı'nda 3 bin 500 kadının katılımını hedefleyen bir etkinlik hazırlığı içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, “Kent Meydanını kaplayan dev bir Türkiye haritası içinde her biri farklı renkle ifade edilecek bölgelerimizde kadınlarımız bir araya gelip o bölgenin folklorunu oynayacak. Böylece hem ülkemizin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını ifade edecek hem de yüreğimizin dayanmadığı haksızlıklara, sıkıntılı hallere karşı tepkimizi ifade edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI