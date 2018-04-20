2’nci Uluslararası Çocuk Festivali başlıyor

MERSİN, () - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali başlıyor.

22-23 Nisan tarihleri arasında Kongre ve Sergi Sarayı’nda kapılarını açacak olan festivalde minikleri birbirinden güzel aktiviteler bekliyor. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilerek büyük beğeni toplayan Uluslararası Çocuk Festivali renkli aktiviteleriyle miniklere ve ailelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşatacak. 22 Nisan'da saat 10.00’da kapılarını açacak olan festivalin birinci gününde açılış programı ve dans gösterilerinin ardından Ege ile Gaga Çocuk Müzik Festivali, Keloğlan Sevgi Yolunda Tiyatro Oyunu, Karagöz ve Hacivat Ortaoyunu, İtfaiye Konulu Resim Yarışmaları, Yangın Savaşçıları Eğitim Yarışması, Mini Robocup Turnuvaları, Bilimsel Sahne Gösterisi ve TSM Çocuk Korosu Konseri gibi gün boyu sürecek olan pek çok etkinlik düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan 23 Nisan’da ise çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayan etkinlikler kapsamında, Sevgi Bahçesindeki Ağaç Tiyatro Oyunu, Harika Kanatlar Çocuk Müzikali, Karagöz ve Hacivat Ortaoyunu, İtfaiye Konulu Resim Yarışmaları, Yangın Savaşçıları Eğitim Yarışması, Mini Robocup Turnuvaları, Bilimsel Sahne Gösterisi ile TSM Çocuk Korosu Konseri ve yine gün boyu sürecek olan pek çok aktivite yer alacak. Festival saat 20.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacak.

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