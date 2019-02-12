2’nci Abdülhamit Gürsu’da anıldı

GÜRSU Belediyesi, 2.Abdülhamid’İ ölümünün 101'inci yılında düzenlenen programla andı. Törende konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘’Padişahlarımızı anlamak ve onların ışığıyla yarınlarımızı aydınlatmak bizlerin görevi’’ dedi.

Gürsu Belediyesi Osmanlı patişahı olan 2’nci Abdülhamit’i ölüm yıldönümünde andı. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarih bir milletin sadece geçmişi değil geleceğinin de ışığıdır. Biz tarihine yüz çevirenlerden olamayız. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyoruz. Tarihimiz, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun böye bir tarihe sahibiz. Tarihimizde derin izleri olan, Osmanlı Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2.Abdülhamid Han'ı saygı ve minnetle yad ediyoruz. Necip Fazıl'ın da söylediği gibi, Sultan Abdülhamid'i anlamak herşeyi anlamak olacaktır. Bu düsturla tarihimizi oluşturan tüm padişahlarımızı anlamak ve onların ışığıyla yarınlarımızı aydınlatmak bizlerin görevi. Bizi biz yapan tarihimizi bilmek, sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Sultan Abdülhamid Han'ı andığımız bu program vesilesiyle, bize bu şanlı tarihi emanet eden ecdadımızı da saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. Gürsu Belediyesi Konferans Salonu'nda, yoğun katılımla düzenlenen program, dualarla ve mehteranlar eşliğinde gerçekleştirildi.

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