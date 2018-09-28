29 yaşında 2 ana damarı yüzde 100 tıkandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 19 yaşında yüksek kolestrol sorunuyla tanışan ve 29 yaşında 2 ana damarı tıkalı olan Musa Deniz Dadalı, Acıbadem Kayseri hastanesinde başarıyla yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

19 yaşında yüksek kolestrol teşhisi konulan ve 10 yıl sonra kalp problemi ile karşılaşan devlet memuru Musa Deniz Dadalı'nın yapılan tedavilerinde tıkalı damarları nedeni ile ölüm riski ile karşı karşıya idi. Doktorlar acilen Bypass olması gerektiğini söylerken, kalp hastası olan anne ve babası ise oğullarına birşey olacak korkusu ile ameliyat olmamasını istediler. Yaşanan ağrıların artması üzerine Dadalı, Acıbadem Kayseri Hastanesinde Prof. Dr. Ergün Seyfeli tarafından 2 hafta arayla 2 anjiyo yapıldı. Riskli bir ameliyatı başarılı ile gerçekleştiren Doktor Seyfeli, Hastamız yüksek kolesterol değerlerine sahipti. LDL değeri 326 idi ve 5 yıldır sigara içiciliği vardı. Muhtemelen erken yaşta başlayan yüksek kolesterol sorunu, kalp hastası olmasına neden olan en önemli etken. Hastamıza normal şartlarda bypass ameliyatı kararı verildi. Fakat sosyal nedenlerden dolayı hasta ameliyat olmak istemedi. Bunun üzerine tekrar anjiyoya alınarak öncelikle sol ana damardaki yüzde 100 tıkalı (CTO) damarı 1,5 saatlik bir operasyon ile açtık. Bu tür damarları açmak kardiyolojinin en zor müdahaleleri arasında yer alıyor. Hem büyük bir emek hem de tecrübe gerektiriyor. 2 hafta sonra diğer tıkalı damarları da balon-stent işlemi ile açtık. İşlem sonrasında hastanın tıkalı damarı kalmadı. Uzun meslek hayatımda bu yaşta ve bu şekilde damar tıkanıklığı ile ilk defa karşılaştım diyebilirim. Bizim içinde karar vermek bazen çok olabiliyor. Fakat hastamızın yaptığımız işlemlerle ameliyatsız sağlığına kavuşması en mutlu olduğumuz zamanlar" dedi.

Musa Deniz Dadalı, anjiyoda balon stend takılarak damar açıldığında ameliyat olmaktan kurtulduğu için çok sevindiğini anlatarak “Sağlığıma kavuştum, nasıl mutluyum anlatamam. Yapılan işlemden sonra yüzde 300 kendimi daha iyi hissediyorum. İşlemden önce bu hayat böyle mi devam edecek, nasıl devam edecek soruları sorarken şimdi kendimi iyi ve farklı hissediyorum. Yine yüksek kontrol ilaçlarımı kullanacağım, yine egzersiz yapacağım ve yine doktor kontrollerimi yaptıracağım. Ama artık umutluyum, Allah kısmet ederse, bundan sonra ailem ve bebeğimle mutlu bir hayat hayal edebiliyorum” şeklinde konuştu.

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