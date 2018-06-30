29 Ekim Mahallesi Sosyal Tesisi tamamlandı

ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından 29 Ekim Mahallesi’ne yapılan ve içerisinde 2 bay ile 2 kadın taziye evinin bulunduğu Şehitkamil 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesisi ile muhtarlık binası tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Sosyal tesisi yerinde inceleyen Şehitkamil Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hizmetlerin mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlarla 29 Ekim Mahallesi’nin havasını değiştiren ve mahalle sakinlerinin istifade edeceği çok nitelikli hizmet binalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Şehitkamil Belediyesi, mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Şehitkamil 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesisi ile muhtarlık binasını inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarının aralıksız süreceğini dile getirdi.

29 Ekim Mahallesi’nde yapımına başlanan Şehitkamil 141 ve 142 Nolu Sosyal Tesis, kısa süre içinde tamamlandı. 1310 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde; iki bay ve iki kadın taziye evi, 4 mutfak, 4 mescit, 4 lavabo ile birlikte geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Sosyal tesisin yan kısmında ise park sorununun yaşanmaması için açık otopark yapıldı. Sosyal tesis çevresinde oturma alanları ve yeşil alan yapıldı. Yapılan sosyal tesiste aynı anda 2 taziye ağırlanabilecek. Bunun yanı sıra mahallelinin daha nitelikli hizmet almasını sağlayacak 45 metrekare büyüklüğünde Muhtarlık Bürosu da yapıldı. Mahalle sakinleri, nitelikli alanda hizmet alacak.

Mahallelerine yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulunan 29 Ekim Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, “29 Ekim Mahallesi’ne yapılan hizmet, hiçbir mahalleye yapılmadı. Allah, Şehitkamil Belediyesinde görev yapan tüm işçilerden razı olsun. Allah, Başkanımızdan razı olsun, kendisine hayırlı uzun ömür versin. Böylesi hizmet daha önce görülmemiştir. Mahallemizde gece-gündüz hizmet var. Mahallemize 2 bay, 2 kadın taziye evi, muhtarlık bürosu yapıldı. Yapılan hizmetlerin hepsi birbirinden güzel. Hizmetlerinden dolayı sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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