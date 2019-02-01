'26'ncı Adalet ve Demokrasi Haftası' Nazım'da son buldu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen '26'ncı Adalet ve Demokrasi Haftası' kapsamında gerçekleştirilen Rahmi Saltuk konserine ev sahipliği yaptı.

24 Ocak 1993 yılında Ankara’da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ve aydınların anısına düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliği yaptı. Uğur Mumcu’nun sevdiği şarkıların usta halk müziği sanatçısı Rahmi Saltuk tarafından seslendirildiği gecede, dinleyiciler Pir Sultan Abdal, Nazım Hikmet ve Ahmed Arif eserlerini beğeniyle dinledi. Unutulmaz sanatçı Ruhi Su’nun eserlerinin ağırlıkla seslendirildiği konserde Rahmi Saltuk, Uğur Mumcu ile olan anılarını anlatarak dinleyicilere duygu dolu bir akşam yaşattı. Konser gecesi dünyaca ünlü Şair Nazım Hikmet’in ‘Bu Memleket Bizim’ şiiri ve dinleyicilerin alkışları eşliğinde son buldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, "Türkiye’de, mutlaka bütün kuralları ile demokrasiyi hayata geçireceğiz. Sayın Uğur Mumcu’yu ve diğer şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız" dedi.

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