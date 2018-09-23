25.Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sıla rüzgarı

25. Uluslararası Adana Film Festivali vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.25. Uluslararası Adana Film Festivali Fuar Alanında Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün başlama gonkunu çalmaları ile başladı. Hollywood ile rekabet edebilen Türkiye’nin yegane film festivali olan 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılışında ev sahibi olarak konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, alandaki kalabalığın sahneden çok güzel göründüklerini ifade ederek “Sizlerin coşkuyla sahip çıktığı Uluslararası Adana Film Festivali hedefine ulaşmıştır” dedi.“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”Vali Mahmut Demirtaş ise festivalin kentin kültürel ve sanatsal anlamda yol kat etmesi için önemli bir etken olduğunu söyleyerek 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde emeği geçenleri tebrik etti.SILA, ŞARKILARIYLA BÜYÜLEDİKonuşmaların ardından sanatçı Sıla Gençoğlu sahnede sevenleri ile buluştu. 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin ilk konserinde sahne alan Sanatçı Sıla, şarkıları ile Adanalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, sosyal medya hesabından ilk canlı yayınını da Adana’da yaptığını belirtti.Sıla’ya teşekkür plaketini ve çiçeğini Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kızları Gökçen ve Asena Sözlü takdim ettiler.

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