25 kuruşa naylon poşet uygulaması sosyal medyada mizah konusu oldu

Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK (Bursa), () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'dan itibaren ugulanmaya başladı. Yönetmelik kapsamında marketlerde poşetlerin 25 kuruşa satılma kararı sosyal medyada da mizah konusu oldu.

1 Ocak 2019 itibarıyla uygulumaya konulan ve çevresel kirliliği önleme amacı taşıyan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu kapsamda market poşetlerinin tanesinin 25 kuruş olması sosyal medyada da olay oldu. Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve sosyal medya hesabında komik videolar çekerek, yüzbinlerce takipçisi ile bu videoları paylaşan Umut Yiğit, bu kez naylon poşet uygulamasını mizah konusu seçti ve yayınladığı video yüzbinlerce kişiyi güldürdü. Videoda market poşetlerini bir aracın arkasında seyyar satıcı gibi satan Yiğit, “Naylon poşet uygulaması hakkında pek çok insan farklı düşüncelere sahip, ancak bana bu uygulama komik geldi, bende takipçilerimi güldürmeyi sevdiğim için böyle bir video çekerek paylaşmak istedim. Çok kısa bir sürede bu kadar beğeni, yorum ve paylaşım geleceğini ben de beklemiyordum” dedi.

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